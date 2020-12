04-12-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietsster zwaargewond bij ongeluk Kraneweg in Groningen (video)

Groningen - Op de Kraneweg in Groningen is vrijdagavond rond 20:20 uur een ongeluk gebeurd tussen een fietser en een automobilist. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen waaronder het Mobiel Medisch Team.

Door nog een onbekende oorzaak kwamen een automobilist en de fietsster met elkaar in botsing. De fietsster raakte daarbij zwaargewond. Voorbijgangers verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten het overnamen. De fietsster werd gestabiliseerd door het ambulancepersoneel en is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



Het Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van politie is ter plaatse en zal proberen een beeld te krijgen van de toedracht. Vanwege het ongeluk is de weg tussen de Friesestraatweg en de Sint Lucasstraat afgesloten voor het verkeer.



Video: