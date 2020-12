04-12-2020, 112Groningen.nl & Bron, Dvhn.nl

Fietser gewond bij botsing met auto in Veendam

Veendam - Bij een botsing tussen een fietser en een auto op de Parallelweg in Veendam is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt. De fietser, een man, kwam bij het ongeluk vast te zitten onder de auto en werd door omstanders bevrijd. Dat schrijft Dvhn.nl