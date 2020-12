04-12-2020, Patrick Wind & Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Pannetje op het vuur veroorzaakt keukenbrand in Haren

Haren - Vrijdagmiddag rond 16:05 uur werd de brandweer van Haren opgeroepen voor een keukenbrand aan de Parkweg in Haren. In de woning bleek brand te zijn ontstaan door een pannetje op het vuur.

De brandweer is de woning ingegaan en heeft het brandende pannetje naar buiten gebracht. Buiten is het brandende pannetje geblust met behulp van een poederblusser en een blusdeken.



Bij de brand is er niemand gewond geraakt. De keuken liep zover bekend weinig schade op. Na het ventileren van de woning kon de brandweer terug keren naar de kazerne.