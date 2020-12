07-12-2020, 112Groningen.nl

Kerstboom op de Grote Markt gearriveerd

Groningen - Vrijdagmorgen werd bij een woonhuis in Bellingwolde de kerstboom, bestemd voor de Grote Markt in Groningen, omgezaagd en met behulp van een grote hijskraan werd de boom op een trailer gehesen.

De kerstboom die dit jaar op de Grote Markt zal verschijnen is een circa 2000 kilo wegende Nordman Spar. Het ruim 4 meter brede gevaarte werd onder begeleiding van Exeptioneel Transport-begeleidingsauto’s over de A7 richting Groningen gereden.





Omstreeks 14:00 uur vrijdagmiddag arriveerde de boom in de stad Groningen. Dit weekend staat de boom op het terrein van Wagenborg, dat het vervoer regelde. Aanstaande maandagochtend zal de kerstboom in alle vroegte naar de Grote Markt gereden worden waar de boom rond 06:00 uur zal arriveren om daarna in de put geplaatst te worden.





Dit jaar zal de kerstboom niet op de plek waar deze normaal gesproken staat voor het Stadhuis. Dit jaar komt de boom voor het Grand Theatre en de Drie Gezusters te staan.

Update: De hoge kerstboom die de komende weken de Grote Markt in Groningen versiert, is daar inmiddels aangekomen.