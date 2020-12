04-12-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Sneheidscontrole in Harkstede

Harkstede - Vrijdagmorgen tussen 7:30- en 8:30 uur is er met de lasergun een snelheidscontrole gehouden aan de Hamweg in Harkstede.

Dit naar aanleiding van meerdere klachten over het toenemende sluipverkeer (de Borgsloot en het Slochterdiep nabij Lageland zijn tijdelijk afgesloten) en hardrijders tijdens de spitsuren in de ochtenden en de avonden. In het gebied waar 30 km/u gereden mag worden zijn 3 hardrijders bekeurd. De snelste bestuurder bleek, zoals we wel vaker zien, een plaatselijke bewoner te zijn, deze reed 65 km/u. Er zijn 193 voertuigen gepasseerd tijdens de controle en er werd bekeurd vanaf 50 km/u. Er gaan de komende tijd gedurende de wegafsluitingen vaker controles plaatsvinden.