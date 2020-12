04-12-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & opnames van coronapatiënten licht gedaald

Landelijk - Het RIVM meldt 5935 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 55 nieuwe ziekenhuisopnames en 58 nieuwe doden gemeld.

Inclusief correcties van eerdere cijfers. Besmettingen: 5935+61 Ziekenhuis: 55+2 Overleden: 58

Groninger opnames ziekenhuis

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen is in de afgelopen week licht gedaald. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Op vrijdagochtend lagen er 53 coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen. Vorige week vrijdag waren dat er nog 65. Van de 53 opgenomen patiënten liggen er 17 op een Intensive Care.

In Noord-Nederland als geheel daalde het aantal ziekenhuisopnames van 167 naar 131 patiënten. Van de 131 patiënten zijn er 41 opgenomen op een IC. Vorige week waren dat er nog 53.

Op vrijdagochtend waren zestig patiënten van buiten Noord-Nederland opgenomen in noordelijke ziekenhuizen, waarvan 31 op een IC. Een week geleden lagen nog 81 patiënten van buiten de regio op ziekenhuisbedden in Noord-Nederland.