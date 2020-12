04-12-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie & Instagram

Hennep inval: 8710 stekken en 69 moederplanten gevonden

Hellum - De politie heeft donderdag naar aanleiding van een tip in een pand aan de Hoofdweg in Hellum, een hennepstekkerij gevonden. In het pand waren meerdere ruimtes ingericht als kweekruimte.