04-12-2020, De Telegraaf. bron & Twitter

Gestolen uniformen uit politiebureau Haren teruggevonden in martelcontainer

Haren - De politie-uniformen, die in 2018 werden gestolen uit het politiebureau in Haren tijdens een inbraak, zijn teruggevonden in een van de loodsen in de Wouwse Plantage in Brabant.

De locatie werd onder andere gebruikt door criminelen als ‘gevangenis’ en martelkamer. Volgens De Telegraaf maakte het Openbaar Ministerie de vondst vrijdagochtend bekend, tijdens een inleidende zitting in de ‘Douglasville-strafzaak’. Volgens het OM wilden criminelen de uniformen gaan gebruiken om zich te vermommen als arrestatieteams van de politie tijdens ontvoeringen. Zegt Oogtv. Naast de uniformen trof de politie ook martelwerktuig, wapens en snelle auto’s aan bij de loodsen in Brabant en bij een loods in Rotterdam. Zie ook Twitter