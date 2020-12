03-12-2020, Rtvnoord.nl bron

Feestende jaarclubs een jaar niet meer welkom op de sociëteit

Groningen - De leden die te zien waren op video's van een feestje in een bus, zijn in jaarclubverband niet meer welkom op de sociëteit. Zegt Rtvnoord donderdagavond.

Ook individueel zijn de studenten niet meer welkom, maar dat heeft voornamelijk te maken met de coronamaatregelen. Volgens de vereniging is het feest in de bus buiten Vindicat om georganiseerd door twee jaarclubs. Die clubs zijn nu voor een jaar uitgesloten van activiteiten op de sociëteit aan de Grote Markt in Groningen.

