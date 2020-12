03-12-2020, Redactie

Uitslaande brand verwoest schuur achter woning (Update)

Sappemeer - Donderdagmiddag om 16:45 uur is een schuur achter een woning aan de Popko Bielstraat in Sappemeer volledig in vlammen opgegaan. Over de oorzaak is nog niets bekend.