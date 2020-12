03-12-2020, Oogtv.nl (Bron)

Partybus vol studenten uit Groningen viert feest

Groningen - Een partybus vol feestende studenten heeft woensdagavond een tour gemaakt over de snelwegen rond de Stad. Meldt Oogtv eb Sikkom.nl

Sikkom kreeg beelden in handen van het feest en plaatste deze donderdagmiddag op het Stadsblog.

In de video is te zien dat tientallen studenten feesten in een bus. De studenten drinken alcohol en gebruiken lachgas. Achter de draaitafel staat een werknemer van Boostbussen, waarvan de eigenaar bevestigt dat zijn bus werd afgehuurd voor het feest.

Volgens de eigenaar van het busbedrijf worden de busfeesten vaker georganiseerd, maar dan met inachtname van de coronaregels. Mondkapjes en gezondheidschecks zijn verplicht, zo stelt een woordvoerder van het bedrijf.

Mogelijk waren het Vindicatleden

Uit geluidsfragmenten, die na het voorval de ronden doen via WhatsApp, is te horen dat mensen uit de omgeving van Vindicat zich zorgen maken over de media-aandacht die het feest kan veroorzaken. “We hebben allemaal een groot probleem als dat gebeurt. Dus de eerste vraag is of iedereen zo snel mogelijk alle filmpjes verwijderen die op social media staan.

” Wessel Giezen, de rector van Vindicat, vermoedt dat studenten van zijn vereniging aanwezig waren in de bus. De rector laat verder weten dat als leden van de vereniging bij reis betrokken waren, er maatregelen volgen vanuit de vereniging.

Burgemeester: ‘Verontrustende beelden, maar wacht het onderzoek af’

Burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Gronngen, sprak donderdag zijn zorgen uit over het incident. Schuiling benadrukte dat hij er weinig aan heeft kunnen doen “Ik heb de jonge mensen van deze gemeente niet aan een touwtje. IK kan er verder niks over zeggen, we moeten het onderzoek afwachten.

Feest is de druppel voor de VVD

De uitgelekte beelden van een feestje in een bus zijn voor de raadsfractie van de VVD echter de druppel. “Het inmiddels voor ons duidelijk dat structureel de coronaregels worden overtreden door leden van Vindicat. Voor ons is de emmer inmiddels vol”, aldus Ietje Jacobs – Setz, fractievoorzitter van de VVD, “Wij hebben echt lang vertrouwen gehad in samenwerking tussen de burgemeester en de vereniging om tot een gedegen oplossing te komen. Als VVD dragen wij de studentenverenigingen een warm hart toe. Wij geloven in de inzet van de burgemeester(s) en de senaat om de cultuur te beïnvloeden. Wij twijfelen echter aan het besef van de leden dat een cultuuromslag noodzakelijk is.” D

De fractie eist daarom scherpere sancties, zoals het intrekken van gemeentelijke gelden en uitsluiting van gemeentelijke evenementen.