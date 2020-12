03-12-2020, Oogtv.nl (Bron) & Facebook

Jongen(13) geschopt en geslagen bij bushalte Metaallaan

Groningen - Bij een bushalte aan de Metaallaan in Groningen heeft woensdagmiddag een geweldsincident plaatsgevonden.

Rond 16.50 werd een 13-jarige jongen uit een bus getrokken en vervolgens geslagen en geschopt. De politie is op zoek naar getuigen.

Bij de vechtpartij liep het slachtoffer, afkomstig uit de gemeente Loppersum, diverse kneuzingen aan zijn hoofd en lichaam op. Ambulancepersoneel bracht de jongen voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis. Zegt Oogtv.nl.

De politie is bezig met het onderzoeken van deze zaak. Zij willen graag zo veel mogelijk informatie krijgen over wat er woensdagmiddag op de Metaallaan is gebeurd en wie bij dit geweld betrokken zijn geweest. Je kunt je informatie doorgeven aan de politie door te bellen naar 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.