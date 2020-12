Echter in heel (Noord-)Nederland komen deze diefstallen voor. De daders zetten de auto op de krik en sleutelen in korte tijd de katalysator los, om deze mee te nemen. Binnen enkele minuten zijn ze weer vertrokken.

Het gaat ze bij deze diefstal om de edelmetalen in de katalysator. Voornamelijk de katalysator van de Toyota Prius is populair bij de dieven. Hier zitten hogere concentraties palladium in en ze zijn minder vervuild, waardoor de opbrengst hoger is.