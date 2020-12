03-12-2020, Ruben Huisman - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Auto over de kop N34: Bestuurder nat pak (video)

De Punt - Diverse brandweer eenheden werden donderdagmorgen rond 11:45 uur opgeroepen voor een voertuig te water (Eenzijdig) bij de toerit N34 Links bij hectometerpaal 107,8 bij De Punt.

Ter plaatse was een auto door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. De auto lag op de kop in een slootje naast de N34. De inzittende werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, hij had een nat pak opgelopen en kwam met de schrik vrij. Thuis nam hij een warme douche. Het overige verkeer had enige hinder door het ongeval. Een berger heeft de auto afgesleept.