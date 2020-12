03-12-2020, De Stentor/ Bron

Celstraf voor man uit Lelystad voor mishandeling groninger

Lelystad - Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag veroordeeld tot een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor mishandeling en beroving van een inwoner van Groningen. Dat meldt dagblad De Stentor.

De verdachte mishandelde de Groninger op 4 oktober 2018 en beroofde hem van zijn portemonnee. Het slachtoffer, dat lijdt aan schizofrenie, viel daarbij van de Bovenoverbrug in Lelystad en raakte daarbij zwaargewond. De Groninger viel drie meter naar beneden en liep onder meer rib- en wervelfracturen op, een longkneuzing en verwondingen aan beide armen. Schrijft Oogtv.

Het slachtoffer lag enkele dagen op de intensive care en moest vervolgens een half jaar revalideren. Hij kampt nog altijd met angstgevoelens en durft bijna de straat niet op. De rechter kende hem ook een schadevergoeding van ruim 10 duizend euro toe.

Het slachtoffer was die avond op weg naar Rotterdam en wilde tijdens een tussenstop in Lelystad een dutje doen. Hij vond daar een openstaande auto en stapte in. De eigenares van de auto was de schoonmoeder van de dader. Zij stuurde de Groninger uit haar auto, waarop hij door de verdachte werd geschopt, geslagen en beroofd.

Bron: De Stentor