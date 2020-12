03-12-2020, Politie Oldambt Instagram

Man heeft vermoedelijk 33 bolletjes drugs bij zich

Oldambt - Tijdens een reguliere verkeerscontrole werd een bestuurder uit de regio Midden-Groningen staande gehouden. Na de speekseltest bleek de bestuurder te rijden onder invloed van THC, hierop is de bestuurder aangehouden voor het rijden onder invloed.

Bij de insluiting droeg de verdachte, in zijn onderbroek, een voorraad van 22 bolletjes vermoedelijk heroïne en 11 bolletjes vermoedelijk cocaïne.



Dit alles kwam voort nadat een burger een dag eerder een melding had gemaakt van een verdachte situatie in Winschoten.

Instagram