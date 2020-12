03-12-2020, Marc Dol 112Groningen & M. Nuver redactie

Woningbrand Asingaborg Stadskanaal

Stadskanaal - Donderdagmorgen rond 10:00 uur de melding van een woningbrand aan de Asingaborg in Stadskanaal.

Toen de brandweer van Stadskanaal ter plaatse was er veel rookontwikkeling aan de achterzijde van de woning. Na het blussen van de brandhaard ging de brandweer de woning ventileren.

De brand was snel onder controle. Wat er exact aan de hand is, is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond. De rookschade is groot.