Horecabedrijven dreigen vanaf 17 januari open te gaan, Groningen distantieert zich

Groningen - Horecabedrijven in vijftig plaatsen dreigen vanaf 17 januari weer open te gaan. Dat meldt de afdeling uit Breda van de Koninklijke Horeca Nederland woensdag.

De afdeling uit Breda zegt te spreken namens vijftig afdelingen. Aanvankelijk werd in het bericht ook Groningen opgenomen. De Groningse afdeling laat echter weten dat ze zich nooit hebben aangesloten bij het initiatief. Hoeveel horecabedrijven achter het idee staan is onduidelijk maar initiatiefnemers melden dat het om duizenden gaat.





“De inmiddels absolute financiële noodzaak, het gebrek aan toekomstperspectief vanuit het kabinet en met name ook het inconsistente overheidsbeleid, laten ons geen andere keus: we gaan onder strikte voorwaarden van het protocol van Koninklijke Horeca Nederland open op 17 januari 2021 en blijven open”, staat in het bericht te lezen.









Aanleiding voor de actie zijn uitspraken van minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. De minister liet weten dat de gedeeltelijke lockdown langer gaat duren dan half januari. “De achteloze manier waarop dit werd medegedeeld en het gebrek aan empathie voor de volledige horecabranche heeft deze meer dan vijftig KHN-afdelingen noodgedwongen doen besluiten om samen een standpunt in te nemen en zich te scharen achter deze actie.” De landelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft nog niet gereageerd op het voornemen.