02-12-2020, RIVM Twitter bron

Dag update Corona & Week overzicht

Landelijk - Het RIVM meldt 4942 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 63 nieuwe ziekenhuisopnames en 66 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 33948 COVID-19 besmettingen en 461 nieuwe ziekenhuisopnames en 398 overleden.

Afgelopen week

Afgelopen week was een lichte daling te zien in het aantal nieuwe meldingen COVID-19-besmettingen, namelijk 33.949 nieuwe meldingen in afgelopen week vergeleken met 36.931 nieuwe meldingen in de week daarvoor (-8%). Het reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op de 1.

Het reproductiegetal van 13 november* ligt op 1,04 (1,02-1,07) en is ongeveer gelijk aan de week ervoor. Een reproductiegetal van 1,04 betekent dat elke 100 mensen met het virus 104 mensen besmetten. Het geschat aantal besmettelijke personen is met ruim 100 duizend (ondergrens: 72.500; bovengrens 129.000) vergelijkbaar met de week ervoor.

Het aantal mensen dat voor COVID-19 in het ziekenhuis of op de intensive care (IC intensive care ) werd opgenomen is afgelopen week gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames was 1007 (vergeleken met 1291 opnames in de week ervoor). Het aantal IC-opnames was 183 in de afgelopen week (vergeleken met 193 de week ervoor). Hoewel deze aantallen licht dalen, zijn de ziekenhuis- en de IC-opnames ongeveer hetzelfde als de aantallen in de eerst helft van oktober, toen besloten werd dat extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding terug te kunnen brengen.

Situaties van mogelijke besmetting

In november was van ongeveer de helft van de nieuw positief geteste personen (week 45: 47% en week 48: 52%) bekend in welke situatie de besmetting waarschijnlijk plaatsvond (zie figuur 1). Daarvan vonden verreweg de meeste besmettingen thuis tussen familieleden en huisgenoten plaats (ruim 50%). Ook het bezoek van vrienden of familie scoort nog steeds hoog als mogelijke oorzaak van besmettingen. Vraag bezoek hun handen te wassen bij binnenkomst en houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.