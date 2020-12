02-12-2020, Persbericht

Brandweer museum 12 december weer open

Sappemeer - Wie een leerzaam dagje uit wil organiseren voor kinderen en volwassenen kan in de aankomende december maand op 12-12-2020 weer terecht in het Brandweermuseum, Kleinemeersterstraat 158, 9611 JJ in Sappemeer.

Hier is voor alle leeftijden van alles te beleven. Er is een grote collectie historische voertuigen, brandspuiten, -slangen, helmen, brandbestrijdingsmiddelen, ademluchtmaskers, kinderspeelgoed en historisch materiaal voor kleine en grote branden. Veel van deze materialen zijn van de ondergang gered. Van belang is wel dat u uw bezoek volgens de landelijke richtlijnen telefonisch via 06-51826079 bij het museum meldt, zodat wij u kunnen registreren.

Omdat uw veiligheid bij ons voorop staat, hebben wij voor u een looproute uitgezet. Het museum wordt gerund door een groot aantal vrijwilligers, die zich met veel passie en enthousiasme bezig houden met het onderhoud van brandweerwagens en het uitvoeren van uiteenlopende klussen.

Hier is ook een winkeltje waar brandweerautootjes en diverse blusmaterialen voor kinderen te koop zijn. Wie voor kinderen een leuk cadeautje op brandweerniveau zoekt voor onder de kerstboom, heeft in het winkeltje een goede keuze: verschillende soorten speelgoed, autootjes, brandblussertjes en -helmpjes. Hiermee kunnen volwassenen en kinderen leren hoe je een brand kunt voorkomen en waaruit het werk van brandweermannen en -vrouwen bestaat, om veiligheid van mensen en dieren zo goed mogelijk te waarborgen. De moeite van het bezichtigen waard is de Magirus-Deutz oldtimer brandweerwagen van een Duitse fabrikant, gespecialiseerd op brandweermaterieel. Het voertuig wordt in 2021 gerestaureerd.

De verwachting voor 2021 is dat er weer meer activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dan kunnen wij ons ook weer bezighouden met het inrichten van verjaardagspartijtjes, kleine bluswerkzaamheden en het uitzetten van puzzeltochten. Bijzonder is dat het Brandweermuseum in Sappemeer dit jaar de Rabo Clubsupport-prijs van € 2022,85 heeft gewonnen; dit geld wordt ingezet voor onderhoud en restauratie van voertuigen en andere brandweermaterialen.

Het Brandweermuseum heet u graag van harte welkom op 12-12-2020!