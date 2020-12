02-12-2020, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Drie auto’s betrokken bij verkeersongeluk W. van Doeverenplein

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de Wouter van Doeverenplein in de stad Groningen zijn woensdagmiddag drie auto’s met elkaar in botsing gekomen.

Eén persoon raakte gewond, 1 persoon werd aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 14:00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”,Zegt Oogtv. “De auto’s reden in de richting van de Korreweg. Naar alle waarschijnlijk remde een personenauto af omdat de verkeerslichten ten behoeve van de busbaan op de Oosterhamrikbaan op rood sprongen. Dit werd niet gezien door achteropkomende automobilisten waardoor een aanrijding het gevolg was.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben alle betrokkenen nagekeken. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van het achterste voertuig is aangehouden voor artikel 8. De automobilist(achterste auto) is overgebracht naar het bureau aan de Rademarkt voor een bloedproef voor mogelijk rijden onder invloed.” Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de betrokken voertuigen weg te slepen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De uitslag van de bloedproef is nog niet bekend.