02-12-2020, Annet Vieregge 112Groningen.nl & Henk Frans 112Groningen

Zwembad brand blijkt vuurton in Scheemda

Scheemda - Bij zwembad de Ringberg aan de Badhuislaan in Scheemda werd woensdagmorgen om 11:43 uur brand gemeld.

Ter plaatse ging de brandweer gelijk op onderzoek uit, het betrof een klein buitenbrandje op het terrein van het openlucht zwembad.

Een tuinman was een vuurtje aan het stoken achter de kleedkamers, dit in een ton om rommel op te branden. Op afstand leek dat het gebouw in brand stond, daarop belden mensen 112, dat was gelukkig niet het geval.