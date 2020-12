02-12-2020, Redactie & Twitter Dg-Fotografie

Gaslek Castor Hoogezand, 12 woningen tijdelijk ontruimd (Update)

Hoogezand - Aan de Castor in Hoogezand werd woensdagmorgen om 10:10 uur een gaslekkage gemeld. Ter plaatse werd een gebied met lint afgezet door de politie. De brandweer deed diverse metingen ter plaatse.

Om 10:20 uur werd er nogmaals voor gealarmeerd door de meldkamer in Drachten. Een twaalftal woningen werden uit voorzorg ontruimd meldt Rtvnoord. Wat er exact aan de hand is, is nog onduidelijk. Het ging om een ondergrondse lekkage.

Update: Het lek is inmiddels gedicht en de situatie is onder controle.

Twitter DG-Fotografie