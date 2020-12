01-12-2020, Bron Rtvnoord.nl & Archief foto's - 112Groningen.nl

Vriendinnen zamelen geld in voor gezin uit Wedde

Wedde - De vriendinnen Chrissy en Carmen hebben een kniepertjes-actie georganiseerd voor de familie Nobbe uit Wedde. Dat schrijft Rtvnoord.nl

Hulp bieden en steun geven







Zie ook: Carmen beaamt dat. 'We wilden hulp bieden en steun geven', zegt ze. Maar hoe? Chrissy: 'Kniepertjes horen natuurlijk bij deze tijd van het jaar, vandaar. Laten we die gaan bakken, dacht we toen.' Spannend, want geen van beiden hebben ze al eerder kniepertjes gebakken.Lees meer op: Rtvnoord.nl

Zij verloren in de nacht van zaterdag 21 november hun 12-jarige dochter Quincy toen hun huis aan de Lageweg door een brand verwoest werd.Zelf kende ze Quincy niet zo heel erg goed, moet Chrissy bekennen. Maar net als haar vriendin Carmen is ze goed bevriend met Kyan, de oudere broer van het meisje. 'En het idee dat ze omgekomen is bij een brand is heel heftig', zegt ze.