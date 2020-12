01-12-2020, Robert van der Veen - 112Groningen.nl

Auto belandt in de sloot bij Zuidhorn

Zuidhorn - Dinsdagavond rond 21:20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een voertuig te water aan de Hoendiep Oostzijde bij Zuidhorn.

Verschillende hulpdiensten waaronder een duikteam van de brandweer Groningen en het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse bij de melding. Een voertuig bleek door een onduidelijk oorzaak in een sloot te zijn beland. De bestuurder van het voertuig kon zelfstandig uit de auto komen en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.



Het voertuig is door het ongeluk zwaar beschadigd geraakt. Een berger zal ter plaatse komen en zal het voertuig gaan bergen nadat het politieonderzoek is afgerond.



De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie zal ter plekke uitgebreid onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het noodlottige ongeval. De weg blijft nog enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek van de politie en het bergen van de auto.