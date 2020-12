01-12-2020, Bron, Burgernet

Meisje (13) in goede gezondheid weer terecht

Groningen - In Groningen wordt een 13-jarige meisje vermist. De politie zoekt naar haar en heeft Burgernet ingeschakeld.

- Zilver reflecterende jas

- Zwarte spijkerbroek

- Witte sneakers



De politie vraagt mensen die het meisje hebben gezien of weten waar ze is, contact op te nemen. Dat kan via het algemene nummer, 0900-8844.





Update 21:55 uur:

Het meisje is in goede gezondheid weer terecht.

Het meisje genaamd "Sophia" is rond 16:30 uur voor het laatst gezien bij haar woning aan de Planetenlaan in Groningen. Daar is ze tot op heden nog niet teruggekeerd. De politie maakt gebruik van Burgernet - Meisje- 13 jaar- Blank- Bruin krullend haar tot op haar schouders