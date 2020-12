01-12-2020, Bron Oogtv.nl

Groninger aangehouden na schietpartij in Lelystad

Lelystad - De politie heeft afgelopen maandag een persoon uit de stad Groningen aangehouden in een woning in Lelystad. In de woning vond een schietincident plaats. Daarbij raakte een 41-jarige man gewond. Dat schrijft Oogtv.nl