De politie doet onderzoek naar de straatroof en zijn op zoek naar getuigen. Heb je gisteravond rond 19.30 uur aan de Grotestraat in Bedum iets verdachts gezien, of daar mogelijk de grijze auto zien staan?

Heb je wellicht camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn? Of is er iemand in je omgeving die opeens een zwarte Canada Goose-jas in zijn bezit heeft? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

