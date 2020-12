01-12-2020, Politie Westerkwartier / Instagram

Eigenaar Kluis is bekend(update)

Oostwold - Dinsdag 1 december is door een melder in Oostwold(Westerkwartier) een kluisje gevonden in zijn tuin.

Het kluisje is ongeveer 30 cm bij 20 cm groot en is zwart van kleur. Mogelijk weet iemand waar deze kluis thuishoort of herkent iemand zijn kluis.



Update: De rechtmatige eigenaar heeft zich inmiddels gemeld.