01-12-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & 32 besmettingen in Gemeente Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 4073 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 61 nieuwe ziekenhuisopnames en 62 nieuwe doden gemeld. Zegt het Rivm.

Totaal afgelopen 7 dagen 33949 COVID-19 besmettingen en 477 nieuwe ziekenhuisopnames en 406 overleden.

Groningen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is met 32 toegenomen sinds maandagochtend. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag. Ook vond de GGD nog eens 49 besmettingen in de rest van de provincie. Een inwoner van de gemeente werd gemeld als overleden aan het virus.

Het RIVM vond in de afgelopen 24 uur 6 besmettingen meer binnen de gemeentegrenzen dan tussen zondag- en maandagochtend. Zegt Oogtv.

In de rest van de provincie daalde het aantal besmettingen juist, van 72 naar 49. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden gevonden in de gemeente Westerkwartier. Er werden geen inwoners opgenomen in een ziekenhuis.