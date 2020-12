01-12-2020, 112Groningen

Vreemde lucht laat brandweer uitrukken

Hoogezand - De hulpdiensten werden dinsdagmorgen omstreeks twintig over negen gealarmeerd voor een incident aan de Ruimtevaartlaan in Hoogezand.

"De politie kreeg een melding binnen van een bewoner die een vreemde lucht rook in zijn woning", meldt politiewoordvoerder Ingrid Koenen. "Politieagenten ter plaatse vertrouwden het niet hebben hierom de assistentie van de brandweer ingeroepen."



De straat werd door de hulpdiensten ruim afgezet en omstanders werden op afstand gehouden. Ook werden er vijf woning ontruimd en stonden zo'n 15 personen tijdelijk op straat.



Brandweerlieden hebben in de desbetreffende woning verschillende metingen verricht. Uit voorzorg werd het gas van meerdere woningen afgesloten, meldt de politie. Uit nader onderzoek van de brandweer is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen of gassen werden gemeten. De woning werd door de brandweer kort geventileerd om de vreemde lucht uit de woning te verdrijven.



Nadat de brandweer constateerde dat er geen sprake was van een onveilige situatie, konden de bewoners van vijf woningen weer veilig terugkeren. Voor zover bekend raakte er bij het incident niemand gewond.



Na ongeveer een uur kon de straat weer worden vrijgegeven en keerden de hulpdiensten terug naar hun post. Wat de uiteindelijke oorzaak van de vreemde lucht was, is niet bekend en zal moeten worden onderzocht.