01-12-2020, ingezonden mededeling

Waarom zijn niet alle zorgverzekeraars even duur?

Landelijk - Een passende zorgverzekering kiezen is soms nog best wel een lastige klus. Er zijn namelijk veel zorgverzekeringen met allemaal weer verschillende pakketten en prijzen.

Het is lastig voor ons om goed inzicht te hebben in wat passend is voor jou. Door de zorgverzekering vergelijken met anderen los je dit probleem al makkelijker op. Toch rest dan nog steeds de vraag hoe het kan dat er verschil zit in prijzen tussen verschillende zorgverzekeraars.

Basispakket service

In feite is de dekking van het basispakket voor iedereen hetzelfde. De inhoud hiervan wordt namelijk jaarlijks vastgesteld door de overheid. Er kan wel verschil zijn in mate van ziekenhuizen keuze en vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Bij de voordelige zorgverzekering wordt alles online geregeld en bij de duurste is er persoonlijk contact nodig. De service kan er dus voor zorgen dat je meer per maand betaald. Maar, wanneer je veel zorg nodig hebt, kan dit wel een fijne bijkomstigheid zijn.

Keuzevrijheid

Zorgverzekeraars sluiten contracten met verschillende zorgaanbieders. Deze contracten kunnen ervoor zorgen dat er verschil in prijs is. Hoe meer contracten, hoe duurder het namelijk zal zijn. Uiteindelijk ben je daarmee wel sneller verzekerd dat jouw verleende zorg wordt vergoed. Tevens heb je hierdoor meer keuzevrijheid als het aankomt op het kiezen van een zorgverlener. Het is tenslotte wel het fijnst dat de zorg die je nodig hebt ook dicht bij jou in de buurt zit.

Collectieve zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid aan om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Hierbij zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt tussen bedrijven en organisaties met de zorgverzekeraar, waardoor een grote groep mensen zich collectief kan verzekeren. Dit zorgt ervoor dat je een lagere premie hebt.

Overstappen

Het is natuurlijk een beetje lastig te vergelijken, aangezien de duurdere polissen totaal altijd meer vergoeden dan de goedkopere. Toch is het belangrijk om te weten dat de verschillen zo groot zijn in 2021. En wanneer je het niet erg vindt om bijvoorbeeld alles online te regelen het financieel interessant kan zijn om over te stappen van zorgverzekering. www.zorgkiezer.nl zet alle zorgverzekeringen op een rijtje en maakt inzichtelijk welke toepasselijk zijn voor jou.