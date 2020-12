30-11-2020, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Overval in Haren, Burgernetactie voor man op badslippers

Haren - Maandagavond is vermoedelijk een persoon of een zaak aan de Rijksstraatweg in Haren overvallen. Rond half negen kwam de Burgernet binnen. Details van deze zaak ontbreken nog verder.

Voor zover bekend raakte bij de mogelijke overval/berroving niemand gewond. Het is nog onbekend wat er bij de overval is buitgemaakt. De politie had nog geen info maandagavond.



De politie zocht in de omgeving naar de overvaller. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van een burgernet-actie. Volgens de politie is er één overvaller te voet gevlucht. De overvaller betreft een blanke man die tussen de 170 cm en 180 cm lang is.



Tijdens de overval droeg de man een jas of vest met een opvallende oranje capuchon. Ook had de overvaller tatoeages op zijn handen. De overvaller is met blote voeten op badslippers gevlucht.



Mocht u iemand zien die overeenkomt met het signalement, benader deze persoon dan zelf niet maar bel direct met de politie via het alarmnummer 112.

Update: Een man werd uit een woning gehaald en gearresteerd. Dinsdag meer info over deze zaak.

Dvhn