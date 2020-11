30-11-2020, 112Groningen.nl & AD.nl

Winkeliers willen tóch vuurwerk verkopen en stappen naar de rechter

Landelijk - Zo’n 150 winkeliers stappen naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen eind dit jaar. Ze vinden dat het kabinet veel te laat besloot om al het vuurwerk te verbieden, dat meldt het Algemeen Dagblad op haar website.

Volgens de ondernemers wordt corona er met de haren bijgesleept om een vuurwerkverbod in te kunnen stellen, maar is dit een verkapte maatregel om de branche in het hart te treffen. ,,We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo’n extreme maatregel op dit tijdstip is absurd.





Het kabinet besloot op 13 november de verkoop van bijna al het vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. Alleen kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten mogen nog. Ook afsteken is verboden.









