16-12-2020, Ingezonden oproep door gedupeerde

Poes Fifi weer terecht dankzij oproep op 112Groningen (Update)

Groningen - Oproep: Zaterdagavond 28 november is onze lieve poes Fifi van 6 maanden oud niet thuis gekomen. Ze is om 16:30 uur naar buiten gegaan en is niet voor haar vlees thuis gekomen om 17:30u.

Het hele weekend en maandag al meermaals door de buurt gelopen maar helaas nog zonder resultaat. Wijk Lewenborg, Meerpaal (hoge cijfers) vlakbij het parkje bij de stoplichten Rijksweg/Noorddijk.

We vermoeden dat ze ergens van is geschrokken en daardoor verder weg is gerend dan normaal. Mocht je haar gezien hebben of denk je een tip te hebben, laat het alsjeblieft weten. Het gaat om een 6 maanden oude poes genaamd Fifi.

Update 16-12-20: De poes is weer terecht, de eigenaresse is dolgelukkig. Oproepjes op deze site die we af en toe publiceren heeft vaak een goed resultaat, we hebben een groot bereik(11 miljoen sessies in 2020. Dit keer werd de poes na 3 weken levend gevonden.