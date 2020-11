30-11-2020, Ingezonden oproep door gedupeerde

Poes Fifi vermist uit Lewenborg

Groningen - Oproep: Zaterdagavond 28 november is onze lieve poes Fifi van 6 maanden oud niet thuis gekomen. Ze is om 16:30 uur naar buiten gegaan en is niet voor haar vlees thuis gekomen om 17:30u.

Het hele weekend en maandag al meermaals door de buurt gelopen maar helaas nog zonder resultaat. Wijk Lewenborg, Meerpaal (hoge cijfers) vlakbij het parkje bij de stoplichten Rijksweg/Noorddijk.

We vermoeden dat ze ergens van is geschrokken en daardoor verder weg is gerend dan normaal, mogelijk zit ze ergens in een schuurtje. Mocht je haar gezien hebben of denk je een tip te hebben, laat het alsjeblieft weten. Ik heb mijn telefoon 24/7 aan en bij me.

Het gaat om een 6 maanden oude poes genaamd Fifi. Ze is relatief klein en heeft naar verhouding korte pootjes. Fifi is een zwarte poes met veel witte accenten en een typisch wit vlekje op haar rug. Zie bijgaande foto’s, het gaat om de rood omcirkelde poes. Ze is recent gesteriliseerd, haar buikje is nog glad geschoren en het litteken goed zichtbaar.

Fifi is gechipt, is daarmee geregistreerd.

Mocht je iets hebben gezien of gehoord, laat het me alsjeblieft weten: 0614474486.

- Vermist sinds zaterdagavond 28/11/2020 vanaf 17.30u

- Om 16.30u is ze naar buiten gegaan, om 17.30u is ze voor het eten niet thuis gekomen. (heel ongebruikelijk)

- Locatie Meerpaal (hoge cijfers) bij het parkje vlakbij de stoplichten Rijksweg te Groningen

- Ze heeft thuis nog twee kattenvriendjes die haar (naast ons) heel erg missen.

Kenmerken

- Fifi is ruim 6 maanden oud, heeft een geregistreerde chip

- Ze is relatief klein en heeft naar verhouding korte pootjes.

- Fifi is een voornamelijk zwarte poes met veel witte accenten .

- Haar borst is helemaal wit, ze heeft een witte bles op haar neus.

- Op haar zwarte rug heeft ze een typisch wit vlekje

- Ze is recent gesteriliseerd

- Haar buikje is nog glad geschoren en het litteken goed zichtbaar