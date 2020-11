30-11-2020, Ingezonden oproep door gedupeerde

Wie weet waar deze fiets is ?

Groningen - Ingezonden: Afgelopen vrijdagavond (tussen 19:30 en 22:30 uur) is bij ons voor het huis (Helper Brink Groningen), de mamafiets van mijn vriendin gestolen.

De fiets was nog maar drie maanden oud en ons zoontje had er enorm veel plezier aan om lekker voor op te rijden.

Het betreft een Cortina Common Family ND7 in mat groen (bijzonder kleur rijden er wellicht 1 of 2 van in Stad), voorop een Yepp kinderzitje (cognac-bruin) met een windscherm en achterop een rekje om een buggy mee te nemen. (zie ook bijgevoegde foto's) en een klein groen kratje voorop.

Weet u waar deze fiets staat of nu is, of heeft u info mail dan r.s.postma89@gmail.com