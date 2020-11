30-11-2020, ingezonden mededeling

Nieuwe bezuiniging gemeente Oldambt raakt de armsten

Groningen - Voor de gemeente Oldambt, een gemeente met financiële problemen, is elke euro die bespaard kan worden meegenomen.

De nieuwe bezuiniging op een regeling waar juist de armste inwoners gebruik van kunnen maken noemt de gemeente een dilemma, maar Oldambt ziet geen andere mogelijkheid. Het gaat om een speciale zorgverzekering waar zwakkeren in de samenleving met relatief hoge ziektekosten gebruik van kunnen maken.

Speciale zorgverzekering

Er moet bezuinigd worden op de speciale zorgverzekering die kwetsbare inwoners helpt die relatief hoge ziektekosten maken. Deze groep kon voorheen aanspraak maken op deze verzekering wanneer er sprake was van een inkomen dat niet hoger was dan 130 procent van de geldende bijstandsnorm. Zorgverzekeraars vergelijken is natuurlijk een optie, maar het grote voordeel van de speciale verzekering was dat consumenten het eigen risico konden meeverzekeren. Dit houdt in dat ze dus niet voor een eigen risico van minimaal 385 euro komen te staan. Dat kwam grotendeels uit een potje van de gemeente. Al eerder is besloten dat de norm vanaf 2021 aangescherpt zou worden, zodat alleen gezinnen of personen die 115 procent van de geldende bijstandsnorm verdienen aanspraak kunnen maken op de verzekering. De gemeente heeft nu besloten om een stapje verder te gaan.

Eigen risico

De gemeente Oldambt is in gesprek geweest met zorgverzekeraar Menzis over de regeling die nu loopt. Hieruit kwam naar voren dat het mogelijk is om al vanaf 2021 te stoppen met het meeverzekeren van het eigen risico. Dit brengt de gemeente in een lastige positie. Het college heeft namelijk aan de ene kant moeite met bezuinigingen die juist deze kwetsbare groep mensen met een laag inkomen raakt. Aan de andere kant is het de verantwoordelijkheid van het college om te waken over de financiële situatie van Oldambt en deze waar mogelijk te verbeteren.

Gekozen voor bezuinigen

Vanwege de slechte financiële staat van de gemeente is er voor gekozen om het eigen risico vanaf volgend jaar niet meer mee te verzekeren. Voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten is dit maar moeilijk te verteren. Ze weten immers dat ze dit eigen risico (grotendeels) kwijt zijn in 2021. Daar komt nog bij dat de zorgpremie van haast alle verzekeraars in 2021 zijn gestegen. Er is slechts één verzekeraar die de prijzen heeft verlaagd. Deze stijging heeft voor een deel te maken met de extra zorgkosten door de coronacrisis, waar nog dagelijks vele besmettingen van worden vastgesteld.

Tegenwoordig zijn door heel het land snelteststraten te vinden, waaronder de teststraat bij Martiniplaza. Het besluit van gemeente Oldambt levert de gemeente maar liefst 281.000 euro op. Het aanscherpen van de regels met betrekking tot de doelgroep die recht heeft op de verzekering is goed voor nog eens 40.000 euro. Als de gemeente niet zou bezuinigen, loopt het tekort de aankomende vier jaar verder op tot 21 miljoen euro.