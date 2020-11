30-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Dalende trend coronapatiënten op Groningse IC’s

Groningen - Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in de provincie Groningen is gedaald ten opzichte van afgelopen vrijdag. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagochtend bekend maakte.