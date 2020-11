29-11-2020, 112Groningen.nl & Twitter: Weginspecteur Ron

Hond overleden bij aanrijding A7 Frieschepalen

Frieschepalen - Zondagavond heeft er op de A7 ter hoogte van de Frieschepalen een ongeluk plaatse gevonden tussen een automobilist en een hond. De hond heeft het ongeluk niet overleefd.

Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse. Ze proberen via de dierenambulance de eigenaar te achterhalen om het dier waardig terug te geven aan de eigenaar.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.