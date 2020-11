29-11-2020, G. Twickler - 112Groningen.nl

Automobilist van de weg door aanrijding met overstekende ree bij Exloerveen

Exloerveen (Drenthe) - Zondagavond rond 18:10 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de weg Exloerveen in het Drentse dorp Exloerveen. Een automobilist kwam in aanrijding met een overstekende ree.

Door de aanrijding raakte de automobilist van de weg en kwam tot stilstand in een tuin bij een woning. Ambulancemedewerkers van een ter plaatse gekomen ambulance hebben de automobilist gecontroleerd op verwondingen. Zover bekend is de bestuurder niet gewond geraakt en hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Met de ree liep met minder af. De ree heeft de aanrijding niet overleefd.



Door de aanrijding liep het voertuig flinke schade op. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig afgesleept. Vanwege de aanrijding was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, heeft de politie het verkeer geregeld.