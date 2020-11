Nazorg na schoorsteenbrand





Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.





Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd - of bijverwarming, is het verstandig om het schoorsteenkanaal minimaal twee keer per jaar te laten vegen. Dat schrijft Brandweer.nl

Bij aankomst van de brandweer hing er rook in de woning. Brandweerlieden zijn de woning in gegaan en hebben de kachel losgekoppeld en naar buiten gebracht. Daarmee was de brand onder controle. De brandweer heeft vervolgens de woning geventileerd om de rook uit de woning te krijgen.De ter plaatse gekomen hoogwerker hoefde niet ingezet te worden. Beide brandweerkorpsen konden daarna weer retour naar de kazerne.