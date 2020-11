29-11-2020, Dvhn.nl bron

Groningen - Kermesse, het driedaagse feest van studentenvereniging Vindicat in Groningen, is op een paar incidenten na rustig verlopen. De politie meldt dat er vrijdag een paar huisfeesten zijn beëindigd en boetes zijn uitgedeeld. Dat schrijft Dvhn.nl