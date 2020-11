29-11-2020, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & 21 nieuwe besmettingen in gemeente, 98 in provincie Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 5609 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 77 nieuwe ziekenhuisopnames en 25 nieuwe doden gemeld. In totaal zijn afgelopen 7 dagen 34473 COVID-19 besmettingen, 496 nieuwe ziekenhuisopnames en 460 overleden gemeld.

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 21 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM. Dat meldt Oogtv.nl





Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in Groningen nu 4.360 personen positief getest. Zaterdag lag dit aantal op 4.339. Dit betekent een stijging van 0,48 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie Groningen werden het afgelopen etmaal 98 personen positief getest. Daarvan werden dus de meeste gevallen ontdekt in de gemeente Groningen. In de gemeente Midden-Groningen gaat het om 17 nieuwe gevallen, Het Hogeland 15, Oldambt 14, Westerwolde 7, Westerkwartier 6, Delfzijl en Veendam 5, Pekela en Stadskanaal 3 en Loppersum 2. In de gemeente Westerkwartier moest een patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis.