29-11-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Vernielde auto aangetroffen door voorbijgangers in Veendam

Veendam - In Borgerswold bij Veendam hebben voorbijgangers zondagochtend een compleet vernielde auto aangetroffen. De voorbijgangers hebben de politie gebeld en zij zijn ter plaatse gekomen.

De politie heeft onderzoek verricht bij het voertuig om te achterhalen van wie het voertuig is en waarom het voertuig vernield is. Op dit moment is het nog niet bekend wie en waarom het voertuig is vernield is. Naar verwachting zal het voertuig afgesleept worden door een berger.



Bent u getuigen of heeft u informatie/tips over de vernieling, kunt u contact op nemen met de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844.