29-11-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Steekpartij bij coronateststraat in MartiniPlaza blijkt wattenstaafje

Groningen - Bij coronateststraat in MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan in de stad Groningen werd zondagmiddag rond 13:30 uur een steekpartij gemeld.

In eerste instantie was de melding een steekpartij. Ter plaatse bleek er geen politie te zijn maar enkel alleen een Rapid Responder ambulance. Een medewerker van de GGD bleek iemand te hebben gestoken met een wattenstaafje.



Waarschijnlijk is het bij het afnemen van een coronatest niet helemaal goed gegaan waardoor er te ver doorgeprikt is met een wattenstaafje. Een ambulance verpleegkundige heeft de persoon in kwestie nagekeken op verwondingen. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.



Bij de meldkamer van hulpdiensten worden meldingen weggeschreven op basis van voorgeprogrammeerde omschrijvingen. Omdat een ongeluk met een wattenstaafje niet in het systeem van de meldkamer staat, is het als een steekpartij in het systeem beland.