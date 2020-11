29-11-2020, 112Groningen

Melding van `rookontwikkeling` in de Oosterpoort

Groningen - Zondagmorgen om 10:05 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een nacontrole bij het Cultuurcentrum de Oosterpoort aan de Trompsingel.

Ter plaatse werd de kleine zaal kort ontruimd, er zal net een voorstelling beginnen met een klein select gezelschap melden bronnen aan 112Groningen.

Er hing wat rook in het gebouw en er hing een rooklucht aldus de melding, men ging daarop op onderzoek uit. Ook keek men op het dak van het gebouw. Er werd niets gevonden dat op brand duidde. Om 11:05 uur keerde de brandweer terug. Het is onbekend wat er exact aan de hand was.