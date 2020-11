29-11-2020, Redactie & 112Groningen

Brand verwoest verlaten boerderij Oosterwijtwerd

Oosterwijtwerd - De brandweer werd vannacht om 04:00 uur opgeroepen voor een brand bij de Damsterweg in Oosterwijtwerd. Er was geen redden meer aan voor de brandweer.

Een verlaten boerderij met schuur stond volledig in de brand. Brandweer Loppersum, Appingedam en Delfzijl bestreden de uitslaande brand. Over de oorzaak van de brand is niet bekend.

Tweet