29-11-2020, 112Groningen

Auto slaat over de kop in Hoogkerk

Hoogkerk - In de nacht van zaterdag op zondag is een automobilist de macht over het stuur verloren van zijn voertuig waarna deze over de kop sloeg en op zijn dak belandde.

Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde omstreeks vijf voor vijf in de vroege ochtend op de Jan Ensinglaan in Hoogkerk. De bestuurder wist na het ongeval zelfstandig uit het voertuig te kruipen.



Medewerkers van de ambulancedienst hebben de bestuurder gecontroleerd op eventuele verwondingen. Na een medische controle bleek de bestuurder wonder boven wonder niet gewond te zijn geraakt. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Omstanders melden aan 112Groningen dat de auto vermoedelijk is gelanceerd bij een wegversmalling, dit is niet bevestigd en de politie zal onderzoek doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.



Het zwaarbeschadigde voertuig werd door een bergingsbedrijf weer op zijn wielen gezet en vervolgens afgesleept. De schade aan de auto is fors.