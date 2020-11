28-11-2020, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Haren snel onder controle

Haren - De vrijwillige brandweerlieden van het korps Haren werden zaterdagavond omstreeks vijf over half negen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Perklaan in Haren.